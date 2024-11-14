В астраханской облдуме обсудили поддержку семьи и материнства

Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов провел расширенное совещание о реализации основополагающих Указов президента РФ Владимира Путина по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
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