Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 290 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • леонид рыбаков
    хищника сдерживает только страх .Воспитание полученное уже не исправимо .это просто затишье перед бурейВ Свердловской об...
  • Светлана Зуева
    Диплом,купленый у кыевськом метрополитэнэ🤣🤣🤣🤣Капитаном судна, ...
  • lady lyudmila
    Максим ! Президент еще раньше дал поручение Колокольцеву по решению с мигрантами. Где шевеление ?После "Крокуса" з...

Русские стали больше использовать платные медицинские услуги

Русские стали больше использовать платные медицинские услуги

Дороже всего они обходятся в стоматологииВ России отметили рост объемов платных медицинских услуг. За 2023 год он составил 34%.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НУ
Наташа Устинова
Ещё бы не выросли! Ведь народ практически изгоняют из госполиклиник. В них уже нет лорврачей, ортопедов, неврологов, хирург принимает как консультант, а работает в частной. Короче, претворяется в жизнь мечта либерастов сделать лечение платным и не государственным как в их любимой Америке. Плати или подыхай.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх