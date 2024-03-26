Дороже всего они обходятся в стоматологииВ России отметили рост объемов платных медицинских услуг. За 2023 год он составил 34%.
Русские стали больше использовать платные медицинские услуги
Комментарии
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НУ
Наташа Устинова
Ещё бы не выросли! Ведь народ практически изгоняют из госполиклиник. В них уже нет лорврачей, ортопедов, неврологов, хирург принимает как консультант, а работает в частной. Короче, претворяется в жизнь мечта либерастов сделать лечение платным и не государственным как в их любимой Америке. Плати или подыхай.
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