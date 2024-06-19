Путин проехался на «Мерседесе» с открытым верхом по улицам Пхеньяна

Владимир Путин находится с визитом в Северной Корее, где проводит серию переговоров с Ким Чен Ыном. Российского президента радушно встретили в КНДР, и лидеры двух государств проследовали в машине с открытым верхом по северокорейской столице.
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