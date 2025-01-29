"Оно того стоит". Екатеринбурженка рассказала, как работала на пляжах Анапы

Волонтёрам на берегу трудно, но справиться без них невозможноЭкологическая катастрофа на берегу Анапы заставила тысячи неравнодушных граждан России оставить родные места и отправиться на спасение Черноморских берегов.
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