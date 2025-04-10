Ольга Бузова передала на СВО ноутбуки для операторов беспилотников

Российская актриса, певица и телеведущая Ольга Бузова приняла участие в акции «Тележка добра». Как рассказала в своем официальном Telegram-канале Ольга, она передала нашим бойцам СВО ноутбуки с высоким разрешением экрана и хорошей видеокартой — для операторов БПЛА.
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