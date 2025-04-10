Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Ольга Бузова передала на СВО ноутбуки для операторов беспилотников

Ольга Бузова передала на СВО ноутбуки для операторов беспилотников

Российская актриса, певица и телеведущая Ольга Бузова приняла участие в акции «Тележка добра». Как рассказала в своем официальном Telegram-канале Ольга, она передала нашим бойцам СВО ноутбуки с высоким разрешением экрана и хорошей видеокартой — для операторов БПЛА.

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Комментарии
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ПавелЗзаварзин
Если скинутся все шлюхи России то Тележка добра будет огромной... вот если бы они скинулись на лечение детей... но, ведь за это рекламы не будет...
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17 час.
ИРИНА НОВОСЕЛЬСКАЯ
ТЫ КОЗЕЛ САМ ТО ЧТО СДЕЛАЛ
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3 час.
Добрый Кот
Диван пропердел.
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2 час.
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