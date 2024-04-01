Риелтор Самойлов рассказал, что рынок недвижимости в России зависит не от сезонности, а от ставки по ипотеке

Почетный член Российской гильдии риелторов Олег Самойлов в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что рынок недвижимости в России ориентируется не на сезонность, а скорее на ставку по ипотеке и состояние отрасли в целом.
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