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Российские гаубицы обрели «глаза»: почему украинцы теперь боятся стрелять

Российские гаубицы обрели «глаза»: почему украинцы теперь боятся стрелять

Боевое применение артиллерии в зоне СВО привело к значительным изменениям в подходе российских военных, сделав её более адаптивной и технологичной – что, по мнению издания Business Insider, может представлять серьезную угрозу силам НАТО в случае прямого военного противостояния.

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