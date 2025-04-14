Российские гаубицы обрели «глаза»: почему украинцы теперь боятся стрелять

Боевое применение артиллерии в зоне СВО привело к значительным изменениям в подходе российских военных, сделав её более адаптивной и технологичной – что, по мнению издания Business Insider, может представлять серьезную угрозу силам НАТО в случае прямого военного противостояния.
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