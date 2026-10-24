Первое, что делают многие сразу после пробуждения, — проверяют сообщения и новости прямо в постели. Помогает ли этот утренний ритуал проснуться, или, наоборот, негативно влияет на самочувствие? Об этом рассказала врач-сомнолог, невролог, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» Ирина Завалко.