Первое, что делают многие сразу после пробуждения, — проверяют сообщения и новости прямо в постели. Помогает ли этот утренний ритуал проснуться, или, наоборот, негативно влияет на самочувствие? Об этом рассказала врач-сомнолог, невролог, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» Ирина Завалко.
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