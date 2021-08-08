Медвежий уголТуризм"Круче Че Гевары" – Сталин становится кумиром российской молодёжи Почти половина (48%) россиян поддерживают установку памятника Иосифу Сталину к очередной годовщине Великой Победы.Вернуться к статье9110НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВаша СветлостьБлевада лжёт, за Сталина намного больше 48%!!!! Вот за нынешнего "вождя всех ротенбергов" намного меньше! Но у власти очко жмёт строить музеи и памятники Сталину, вот подонку-алкашу можно, а человеку, поднявшему СССР из руин, нельзя, ссыкотно им, ведь они утверждают, что в Союзе, кроме галош ничего не производили...Иван ВасильевСогласен!Иван ЗахаваПротив? Надо посмотреть статистико опроса по национальному признаку - уверен, что там одни еврейцы! А Россию и нас всех спасут только черта оседлости и поражение в правах «избранных» жидо-масонов!!!! Не дураки были наши деды и прадеды! Придумали это не по дуре, а из опыта тысячелетнего общения с этим «избранным» народом! Кстати, а для чего они избраны, если кто не знает, я объясню, это просто?!Александр КловоДа здравствует Сталин, да скроется тмя.Евгений НатесовВаша Светлость трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...ВДвалерий двойнишниковГеша, по больше мочись в сортире...Евгений НатесовАлександр Клово трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...ВДвалерий двойнишниковТы чего дебил, попугай что ли...Владимир ПетровЕсли ты против либерастов и олигарxической неруси, то надо быть за абрека-упыря Джугашвили? Чурка миллионы русских погубил, а рабские души его славят. Мляяя, офуеваю...Сергей СенютаЧурка - во времена Союза прозвище жителя Ср.Азии,действительно офуевший вы наш.Владимир Петров3наю. Но в более общем смысле слово употребляется и по отношению ко всем азиатам и муслимам. А грузины - азиаты, вертуxаюшко.Сергей РоссиДожил до седых мудей, а так в жизни ничего и не понялВладимир ПетровТы даже не представляешь, насколько ты туп и через то подл.Nina Roytvarf (Чёрная)Kак говорил великий Мао: "народ это чистый лист бумаги, на котором можно написать ,что угодно". Вот "новые историки" и написали. Кстати, до сих пор не могу понять, чей это заказ, может Вы знаете? Поймите, средний МТ-шник просто категорически не верит в миллионы невинных жертв, либо считает, что их колличество было незначительным в свете "величия дел". Поклонникам усача ничего не объяснишь. В конце-концов их мнение мало, что значит. Да и сколько таких на самом деле? Не верю я соцопросам.КатеринаДык, туповатые поклонники усатого думают, что все они будут определять КТО ЕСТЬ ВРАГ НАРОДА... и карать тоже они будут. Ну...ну...) Индюк тоже думал, да в суп попал. ))) Любопытно, как они представляют пролетарского царя в капиталистическом государстве... Короче... да здравствует Аугу́сто Хосе́ Рамо́н Пиноче́т Уга́рте !!!!!Nina Roytvarf (Чёрная)К сожалению, далеко не все те,кто желает карать. Есть масса вполне приличных людей, просто одураченных.ВДвалерий двойнишниковВладик, ты случайно не блондин?ВДвалерий двойнишниковБармолей, Сталиным станет тот кто даст толчок к возрождению Русского народа, вернет ему нефть газ лес и многое другое...ВДвалерий двойнишниковА...ЭПОХА ЛИБЕРАЛОВ-ЭТО ДЕНЬ СУРКА ДЛИННОЮ 30-ТЬ ЛЕТ...Иван ВасильевСлава великому И.В.Сталину, ура!Евгений НатесовИ чем это Сталин велик? Тем, что за время его правления погибло несколько десятков миллионов советских граждан?..ВДвалерий двойнишниковТем был велик Сталин, что таких дебилов, как ты на раз в чувство приводил...Nina Roytvarf (Чёрная)"Народ -это чистый лист бумаги, на котором можно написать ,что угодно". Мудр был Председатель Мао.Евгений НатесовNina Roytvarf (Чёрная) трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Nina Roytvarf (Чёрная)Чего это вдруг?Рехнулись, что ли?Не пойму, с чем Вы не согласны... И причем тут ЧС? Вы у меня не в ЧС.Евгений НатесовВот сейчас нет. А до этого не мог вам ответить. Ладно, проехали, давайте по теме. Мао был очень мудр. Благодоря его мудрости от голода погибло несколько десятков миллионов китайцев. Мудрее не бывает.Nina Roytvarf (Чёрная)Неужели ирония не понятна? А мудр в том, что понимал, как легко можно зомбировать народ. Любой народ.Nina Roytvarf (Чёрная)Фраза мао исключительно точно выражает эту мысль.ВДвалерий двойнишниковНе обижайтесь на Гешу, он в палате один, вот и бесится...Владимир ШвайбовичВ Белоруссии уже давно есть военно-исторический комплекс ,,Линия Сталина,,. Наверное, поэтому Штатам не удалось осуществить там очередную цветную революцию. Лукашенко им не по зубам, потому что не отверг всё Советское из своей истории. А Сталин - это символ Советской власти и её побед.Евгений НатесовПросто Белоруссия под крылом России. И да, Победа это когда не допустил войны. А когда за несколько месяцев враг доходит до столицы нашей Родины, города Москва...ИИринаДа на СССР напала объединенная Европа во главе с Гитлером ,плюс ,миллионы вас ,сталинофобов ,из числа граждан СССР ,побежали холуйствовать перед гитлеровцами ,вместе с ними убили 27 миллионов советских граждан . НО все равно коммунисты и их сторонники во главе со Сталиным ,за 3 года вышибли гитлеровцев с территории СССР ,а вы ,дефективные критиканы того ,как воевали коммунисты и их сторонники ,целых 8 лет вели войну с кучкой чеченских сепаратистов ,но так и не победили их ,и много лет платите им дать за счет денег русского народа .Евгений НатесовЯ не сталинофоб. Сталин один из руководителей моей Родины. И когда я холуйствовал перед Гитлером? Ты дура. За три года вышибли, а за сколько враг дошел до Москвы? Пришел Путин и закончил гражданскую войну. У нас в России куча дотационных регионов и что, русский народ платит им дань? Тогда в СССР русский народ платил дань ещё больше.ИИринаЧто хамишь , кремлебот ? Почему ваша антисоветско-русофобская клика не беснуется против Александра I ,при котором французы вообще захватили Москву ? НЕТ выгоды в ваших преступных целях ? Путин НЕ закончил войну в Чечне ,он сдал её чеченским бандитам и платит им дань . И классический космополитичный ,эгоистичный ,трусливый менталитет бесноватых сталинофобов -они все вместе беснуются против большевиков-коммунистов ,а ЗАщищать свою антисоветско-русофобскую клику ни один из них не способен ,сразу все "а я ни при чем ". Даже Путину пришлось нанимать армию кремлеботов ,чтобы они изображали его сторонников .Евгений НатесовЯ за какую-то клику не отвечаю. Спрашивай про меня. И да, какую там Путин армию нанял? Там платят? Я тоже туда хочу.КатеринаИрина-сталинистка, молчала бы про русофобию... Нашла тоже русофила, который по-русски говорить чисто не научился. Репрессии, почему-то, коснулись в большей степени именно русских. А на его кавказской родине и советской власти толком не было никогда.ВДвалерий двойнишниковВсе так!ВДвалерий двойнишниковБраво!ВДвалерий двойнишниковТы дебил))ВДвалерий двойнишниковИрина, не стоит обращать внимания на Гешу-идиота.ВДвалерий двойнишниковСлышь, власовка, улыбнись и в конуру...КатеринаСлышь, вертухай кауказский, сбрызнись дихлофосом и сдохни...)ВДвалерий двойнишниковХвали меня почаще, мне приятно!КатеринаА ты никогда не задумывалась, Ирочка, а каково было было получить смертный приговор от кауказского упыря его товарищам-коммунистам? Не помри Ленин, так усатый и его бы кончил.Mike MikeПрилепин - дебил. А чтобы не было идеализации большевистских выродков - надо говорить правду на уроках истории, а не замалчивать преступления совкового режима. И выкинуть уже мразей с красной площади, а не заигрывать с оставшимися подельниками ублюдков.ИИринаХА ,русский народ в очередной раз доказал ,что он самый умный на территории СССР , и как бы ваша преступная ,бесчеловечная антисоветско-русофобская клика ,захватившая РСФСР ,с вашей Перестройки ,ни клеветала на Сталина ,русский народ вам не поддался ,и это вас жутко бесит ,вы впадаете в настоящую истерику .Евгений НатесовТы может не будешь визжать за весь русский народ?.. Я как-то тебя не уполномачивал.Nina Roytvarf (Чёрная)Прилепин не дебил, а мерзавец, который выполняет чей-то заказ. Чей? Не знаю. Он развращает молодежь заведомой ложью. Мало ему усача, он еще и бандюгана Че Гевару приплел.ЛеонидФуууу, как глупо...супротив-то ветра...ГМГеоргий МихалевЧе Гевара по сравнению с сухоруким параноиком, просто святой и принял мученическую смерть.)))ВДвалерий двойнишниковNike, если Прилепин дебил-вопрос, ты то кто тогда? Дебил в квадрате!?ВДвалерий двойнишниковНу ты точно свинко свинорылая.ВДвалерий двойнишниковИ вас научим Родину любить...совсем скоро.Mike MikeЯ - нормальный человек, который ненавидит убийц, предателей и воров - большевистскую нечисть. Включая грузинского усатого ублюдка - педофила и параноика.ВДвалерий двойнишниковКак, как может власовец ненавидеть убийц? Поясни))Nina Roytvarf (Чёрная)У Че просто не было возможностей сухорукого. Если б дали возможность, погубил бы миллиарды.Таких нужно отстреливать,как бешеных собак.ГМГеоргий МихалевНу если бы, да кабы, а не замочил он столько.))) Так что ему было далеко до усатого.)))Евгений НатесовА вто и ВАЛЕРАИДИОТКатеринаВот два сапога - пара:ВДвалерий двойнишниковСталин-сегодня 80% этого человека вспоминают добрым словом. Он управлял достойно, приумножив мощь и величие нашей страны, повышение благосостояния человека...А кто ты и тебе подобные? Пигмеи, перекати-поле. Вас мало-поместим вас в Красную книгу...согласен?Евгений НатесовВАЛЕРАИДИОТMike MikeУсатый ублюдок - убийца и садист, педофил и мразь.Nina Roytvarf (Чёрная)Надо же! Какая же лицемерная тварь этот прилепин!КатеринаТот ещё "правдоносец"... Из-за таких тварей-перевёртышей уже и верить никому не хочется... прут за депутатской не хилой получкой под любым флагом и лозунгом.... Хоть чучелом, хоть тушкой поближе к кормушке...КатеринаДа, как при упыре... как в трамвае... 20% сидят...остальные трясутся.Mike MikeКто-то до сих пор верит в маркетинговую лажу от Левады?)))ВДвалерий двойнишниковВсе верят...Ингерман Ланскаямаргиналы-камуноиды и их фан-шпана - экс-совки... Это же голос госдепа, а там у каммуноидов лучшие друзьяЛеонидДействительно, за что педерастам и прочим извратам уважать Великого Сталина??? Им проще свою ущербность на оппонентов вывернуть. И чем громче будут верещать, тем больше вероятность того, что в УК не возвратят известную статью... Неее, ублюдочное племя толерастов никогда не простят Вождю уголовное перевоспитание.Mike MikeТупорылый, именно большевистские выродки разрешили пидоров после октябрьского переворота 17-го!))) И усатый грузинский педофил -в первых рядах.)) Учи историю красно-коричневого режима и не позорься.Андрей СергеевичКто-то запрещал пидарасов до И.В. Сталина? А при нём статья за мужеложство и была прописана в УК. Вот так то дурарачок-хохлячёк...ЛеонидО, первый пошел! ))))Mike MikeКлоун трупорылый, ты когда позоришься - делай это хотя бы не так явно: "Впервые антигомосексуальное законодательство в России ввёл Пётр I в 1706 году, скопировав немецкий воинский устав. Оно распространялось только на военнослужащих и обосновывалось необходимостью поддержания дисциплины во вновь созданной армии европейского образца. Вторая волна криминализации мужской гомосексуальности прошла в рамках консервативной политики и законодательных реформ Николая I. В 1835 году вступил в силу новый свод уголовных законов. В него была внесена антигомосексуальная статья, которая также была написана под немецким влиянием, однако преследование гомосексуалов имело уже религиозное морализаторское обоснование и касалось всех подданных Российской империи. Несмотря на редкость применения, это положение просуществовало 82 года вплоть до падения монархии. Лесбиянки в Российской империи не преследовались законом, за исключением Финляндского княжества». Октябрьская революция 1917 года привела к отмене всех царских законов. И хотя отношение коммунистов к гомосексуальности было неоднозначным, однако новые уголовные законы, опиравшиеся на секулярные и научные представления, не предусматривали наказания за однополые отношенияПерейти к разделу «#Декриминализация в Советской России». " Так что - грузинский педофил и рессорный генералиссимус не придумал ничего нового.ВДвалерий двойнишниковВсе то у тебя свидомого тупорылые-одни вы с желто- ссаной тряпкой умники...Mike MikeВообще, тенденция прослеживается не очень хорошая, если поверить-таки в "исследования" левады - в Германии молодёжь топит за Гитлера, у нас часть маргинальной молодёжи - за усатого грузинского педофила.ВДвалерий двойнишниковСходи за угол - отлей))ГМГеоргий МихалевВсе.... Опять просрали Россию.mark kapustinСтатья правильная!!! Удавитесь, от злости, ответов не жду и отвечать не буду ,по тому что, на ваше мнение мне нас рать!!!КатеринаПравильно... облегчись и подотрись своей картинкой с "красавчиком"...Ингерман Ланскаякамуноиды ссылаются на инфу иностранного агента - это ли не подтверждение слияния интересов камуноидов и госдепа!КатеринаА зачем сильно перевирать? На фото не ЗЮ на поклон к госдепу, а вот наоборот , ГОСДЕП к ЗЮ. Не так? И чё-то ЗЮ... не сильно-то и рад, судя по картинке... Хотя... хрен их поймёшь клоунов...Ингерман Ланскаявам виднее. а я не специалист в исследовании дерьма - что нашла в дерьмо-нете, то и демонстрируюКатеринаА врать зачем? Не зюганов бегал к америкосам, а они к нему.Ингерман Ланскаячасто источником человеческой глупости бывает неосведомлённость.... поисовик вам в помощь - много узнаете об этом мире.... кстати, зюгандон и с куратором встречался - с копчёнымКатеринаНет сегодня правды на МТ. Была ИРЕН ПЛАТОВА... И она ушла.Александр БабковНе помогли врагам русского народа ни организованная ими сплошная ЛОЖЬ подкрепленная миллионами тиражей лживых книг о Сталине авторами -мерзавцами молодежь читает мемуары "сидельцев" Королева.Туполенва.Рокосовского и пр и УБЕЖДАЕТСЯ в сталинской СПРАВЕДЛИВОСТИ именно того чего не хватает нынешним властителям.Молодежь ВЕРНЕТ ЧЕСТНОЕ ИМЯ СТАЛИНУ!!!Евгений НатесовОдно то, что за время правления Сталина погибло несколько десятков миллионов советских граждан говорит о многом как руководителе государства.александр пилюгина ты,недалёкий,забыл что была ВОВ?а может смотрел кем подписаны расстрельные списки,да та же мразь хохляцкая,хрущёв сгубил половину украины.историю читай,архивы подними,а гадить не нужно,икнётся тебе ещё это.Горский ВикторБольше Сталина расстрельных списков подписал только Молотов, т.к. Сталин по нескольку месяцев в Сочи груши околачивал, а Молотов его замещал.Евгений НатесовА я не гажу, я привожу факты.Горский ВикторКогда у страны нет будущего, (которое ей сгубило прошлое!), то вся эта социально недоразвитая команда, начинает в срочном порядке вылизывать и украшать это трагическое прошлое, благо, не поротые жопы, не отягощены соответствующими воспоминаниями, в надежде, что улучшится тогда и будущее. ФИГУ! В жизни каждый получает то, что заслужил, иначе жизнь потеряет смыл! Сталин, слава Богу, НИКОГДА не придёт, а ежели придёт, то... (память то короткая!), перво-наперво он уберёт идиотов, которые приведут его к власти, что он и сделал в 20-30-х гг.! Так же как и Гитлер! Так же как и Мао!...Комментировать
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