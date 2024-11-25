Обзор Мовавика Видео: Создавайте Крутые Видео без Лишних Усилий Мовавика Ви...

Обзор Мовавика Видео: Создавайте Крутые Видео без Лишних УсилийМовавика Видео предлагает все основные функции, которыми должен обладать видеоредактор: нарезка кадров, добавление музыки, звуков и речи, применение эффектов и переходов.
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