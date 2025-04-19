📹❗️Йеменские хуситы показали сбитый американский БПЛА MQ-9 Reaper, 21-й по счёту и второй за последние сутки.
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📹❗️Йеменские хуситы показали сбитый американский БПЛА MQ-9 Reaper, 21-й по счёту и второй за последние сутки.