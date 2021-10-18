Комсомольская правда

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В Госдуме предложили ограничить максимальные цены за обучение в российских вузах

В Госдуме предложили ограничить максимальные цены за обучение в российских вузах

В Госдуме предложили ограничить цены на высшее образование в России. Сегодня стоимость обучения устанавливается самим вузом и не регулируется государством.

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