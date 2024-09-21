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Власти Крыма поздравили православных христиан с праздником Рождества Пресвятой Богородицы

Власти Крыма поздравили православных христиан с праздником Рождества Пресвятой Богородицы

Власти Крыма поздравили православных христиан с праздником Рождества Пресвятой БогородицыГлава Крыма Сергей Аксёнов вспомнил слова нашего Патриарха о том, что это первый праздник церковного года, который начинается 1 (14) сентября, что отражает глубокую веру в особое покровительство Царицы Небесной над русской землей.

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