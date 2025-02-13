ГОСТы для пищевиков хотят сделать обязательными

Минпромторг предложил поправки в закон «О стандартизации в РФ»: пищевики в своих технических условиях (ТУ) и стандартах организации (СТО) не должны устанавливать требования, которые ухудшают характеристики товаров либо «противоречат требованиям национальных стандартов», узнали «Известия».