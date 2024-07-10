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Законность мобилизации бывшего главы МУГИСО установит Верховный суд

Законность мобилизации бывшего главы МУГИСО установит Верховный суд

Свердловские силовики пытаются вернуть уличённого в коррупции Алексея Пьянкова в СИЗО и продолжить расследование уголовного делаВ Свердловской области силовики решили через Верховный суд вернуть с СВО бывшего главу министерства госимущества региона Алексея Пьянкова.

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