Модуль Blue Ghost вышел на орбиту Луны и передал первые снимки

Лунный посадочный модуль Blue Ghost («Синий призрак») успешно вышел на эллиптическую орбиту Луны и сделал первые детализированные снимки её поверхности, сообщили в аэрокосмической компании-разработчике Firefly Aerospace«Во время импульса тяги для выведения на лунную орбиту Blue Ghost сделал первые снимки Луны крупным планом.
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