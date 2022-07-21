Выйти из "Сумрака": Русские впервые опробовали на Украине супероружие для снайперов

Об этом 21 июля написал ТАСС со ссылкой на собственные источники в вооружённых силах. Как отмечают эксперты, главное достоинство этой винтовки - сочетание мощных патронов, крупного калибра и высокая точности стрельбы на сверхдальние расстояния.