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Выйти из "Сумрака": Русские впервые опробовали на Украине супероружие для снайперов

Выйти из "Сумрака": Русские впервые опробовали на Украине супероружие для снайперов

Об этом 21 июля написал ТАСС со ссылкой на собственные источники в вооружённых силах. Как отмечают эксперты, главное достоинство этой винтовки - сочетание мощных патронов, крупного калибра и высокая точности стрельбы на сверхдальние расстояния.

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