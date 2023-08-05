РИАМО

54 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир
    Сколько людей отправил на тот свет.....ублюдок.NYT: Зеленский за...
  • Валентин Воробьев
    Навального можно и уничтожить "при попытке к бегству" Он всех достал.Посольство РФ наз...
  • Сергей Медведев
    Вот так дипломаты любят свою Родину!Не удивлюсь,если невозвращенцы начнут просить политического убежища!СМИ: украинские д...

КНДР призвала мир осудить распространение ядерного оружия США

КНДР призвала мир осудить распространение ядерного оружия США

РИАМО - 5 авг. Центральное телеграфное агентство КНДР сообщило, что постоянное представительство республики при ООН и других международных организациях в Женеве призвало мировое сообщество выступить с осуждением распространения ядерного оружия США.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх