КНДР призвала мир осудить распространение ядерного оружия США

РИАМО - 5 авг. Центральное телеграфное агентство КНДР сообщило, что постоянное представительство республики при ООН и других международных организациях в Женеве призвало мировое сообщество выступить с осуждением распространения ядерного оружия США.
РИАМО - 5 авг. Центральное телеграфное агентство КНДР сообщило, что постоянное представительство республики при ООН и других международных организациях в Женеве призвало мировое сообщество выступить с осуждением распространения ядерного оружия США.
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