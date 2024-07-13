В Минтрансе поддержал создание аэропорта в Смоленске

Губернатор Василий Анохин обсудил этот вопрос с главой Минтранса Романом Старовойтом Министерство транспорта РФ поддержало создание аэропорта в Смоленске, план реконструкции объекта Смоленск-Сеаерный губернатор Василий Анохин обсудил с руководителем Минтранса Романом Старовойтом.
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