Девушку, уплывшую далеко от берега, спасли на Балхаше

Спасательная операция проводилась на акватории Балхаша вчера, 14 июля. Девушка плавала на сапборде, но из-за сильного ветра ее унесло слишком далеко, и ей потребовалась помощь, так как она не могла вернуться самостоятельно.
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