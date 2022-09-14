Саперы ВВО в Забайкалье отработали способы ведения инженерной разведки в рамках летнего периода обучения

Саперы ВВО в Забайкалье отработали способы ведения инженерной разведки в рамках летнего периода обучения

Нормативы выполнялись с использованием современных миноискателей и защитных костюмов, а также с помощью служебных собак минно-розыскной службы.

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