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Новости Липецка

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Фонд «Милосердие» открыл секцию пауэрлифтинга для особенных атлетов

Фонд «Милосердие» открыл секцию пауэрлифтинга для особенных атлетов

В Старом Осколе благодаря гранту от фонда «Милосердие» оборудовали спортзал для адаптивного пауэрлифтинга, где молодые люди с ментальными особенностями проходят тренировки, развивая выносливость и координацию.

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