Зеленский боится, что другие страны потребуют возвращения своих денег вслед за США

На пресс-конференции в Киеве Владимир Зеленский заявил, что при признании долга и включении его в соглашение с США может возникнуть прецедент, в соответствии с которым другие страны тоже потребуют вернуть деньги за оказанную Киеву помощь.
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