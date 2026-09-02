На Смоленщине более ста студенток уже получили новое пособие по беременности и родам

Раньше сумма выплаты зависела от размера стипендии, но теперь это изменилось Более 100 смоленских студенток получили пособие по беременности и родам от Социального фонда по новым правилам.
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