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«Сижу на жесткой диете», — Егор Крид признался в похудении

«Сижу на жесткой диете», — Егор Крид признался в похудении

Егор Крид является одним из главных хитмейкеров страны. Фиты с топовыми артистами, крутые тачки, закрытые вечеринки — из всего этого состоит жизнь артиста.

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