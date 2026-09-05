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Аргументы и Факты

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Аналитик Крук заявил, что экономика Украины находится на грани краха

Аналитик Крук заявил, что экономика Украины находится на грани краха

Украинская экономика находится на грани краха. Такое мнение в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано выразил бывший британский дипломат Аластер Крук.

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