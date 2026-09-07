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Наше Ховрино

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Бесплатные уроки «Школы кинолога» пройдут в парке на Клинской

Запись на кинологический курс «Школа кинолога» открылась на сайте специальных проектов программы «Мой район».

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