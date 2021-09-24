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Более 26 тыс. военнослужащих Южного военного округа ревакцинировались от новой коронавирусной инфекции.

Более 26 тыс. военнослужащих Южного военного округа ревакцинировались от новой коронавирусной инфекции.

В категорию ревакцинируемых вошли гражданские служащие воинских частей и учреждений ЮВО, получившие полный курс вакцинации до 1 января 2021 года.

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