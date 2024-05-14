Гендиректор компании-перевозчика, чей автобус рухнул в Мойку, стал фигурантом уголовного дела

По статье «Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц» В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Такси», которого подозревают в фальсификации единого государственного реестра юридических лиц.
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