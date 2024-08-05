Деловая активность сферы услуг в России в июле выросла впервые за три месяца

В сфере услуг в июле возобновился всплеск деловой активности. Согласно последнему исследованию PMI от S&P Global, российские поставщики услуг возобновили рост производства в июле на фоне укрепления спроса Деловая активность выросла впервые за три месяца, так как количество новых заказов незначительно увеличилось на фоне улучшения условий продаж.
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