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Царьград

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Трамп руководит воздушной кампанией США в Йемене для защиты интересов страны

Трамп руководит воздушной кампанией США в Йемене для защиты интересов страны

Президент США Дональд Трамп лично следит за операцией американской авиации в Йемене против движения "Ансар Алла".

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