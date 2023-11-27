Захарова назвала "апологетикой трансгуманизма" слова Борреля о поддержке Газы

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова сравнила заявление главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля о помощи населению сектора Газа с "апологетикой трансгуманизма".
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