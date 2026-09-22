В малых населённых пунктах расширят сотовую связь

Крупнейших мобильных операторов могут обязать расширить свои сети во всех населённых пунктах России, где живут больше двух тысяч человек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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