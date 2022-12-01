Русская весна

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Медведев отреагировал на призыв главы СНБО Украины «уничтожить Россию»

Медведев отреагировал на призыв главы СНБО Украины «уничтожить Россию»

Смысла отвечать на слова представителей Украины про уничтожение России нет, как и говорить про уничтожение этой страны, надо ликвидировать тех, кто такие вещи там заявляет, заявил в четверг РИА Новости зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

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