Медведев отреагировал на призыв главы СНБО Украины «уничтожить Россию»

Смысла отвечать на слова представителей Украины про уничтожение России нет, как и говорить про уничтожение этой страны, надо ликвидировать тех, кто такие вещи там заявляет, заявил в четверг РИА Новости зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.