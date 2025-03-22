🔥 В Севастополе загорелся пассажирский автобус По информации МЧС города, маршрутка загорелась в районе улицы Олега Кошевого.
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🔥 В Севастополе загорелся пассажирский автобус По информации МЧС города, маршрутка загорелась в районе улицы Олега Кошевого.