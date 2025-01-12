Радикальное изменение для всех: Набиуллина рассказала, что валюта уже никогда не будет оцениваться как прежде – схема поменялась Ольга БезродняяНовая схема расчета официальных курсов валют к рублю призвана повысить точность и репрезентативность установленных значений.