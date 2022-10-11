Кухня и дом

120 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Простейшие тканевые жалюзи или как их называют римские шторы, можно сделать за вечер своими руками

Простейшие тканевые жалюзи или как их называют римские шторы, можно сделать за вечер своими руками

Самые простые тканевые рулонные шторы, или римские шторы, можно сделать за вечер своими руками. Наиболее экономичное решение для изготовления римских штор - натянуть ткань на съемную тросовую раму, закрепленную четырьмя саморезами по периметру окна.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх