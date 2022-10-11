Простейшие тканевые жалюзи или как их называют римские шторы, можно сделать за вечер своими руками

Самые простые тканевые рулонные шторы, или римские шторы, можно сделать за вечер своими руками. Наиболее экономичное решение для изготовления римских штор - натянуть ткань на съемную тросовую раму, закрепленную четырьмя саморезами по периметру окна.
Самые простые тканевые рулонные шторы, или римские шторы, можно сделать за вечер своими руками. Наиболее экономичное решение для изготовления римских штор - натянуть ткань на съемную тросовую раму, закрепленную четырьмя саморезами по периметру окна.
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