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Захарова увидела проявление невежества в словах Вайкуле о памятниках ВОВ

Захарова увидела проявление невежества в словах Вайкуле о памятниках ВОВ

Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на скандальное высказывание латвийской певицы Лаймы Вайкуле о целесообразности памятников, посвященных героям Великой Отечественной войны.

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