Тер Стеген об уходе Нойера из сборной Германии: «Навеки чемпион мира и легенда немецкого футбола!»

«Поздравляю с успешной карьерой в сборной Германии. Навеки чемпион мира и легенда немецкого футбола!» – написал вратарь «Барселоны», который, как ожидается, теперь станет основным голкипером национальной команды.
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