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Марк Стейн: «За Кайри Ирвинга «Нетс» просили у «Лейкерс» гораздо больше, чем у любой другой команды»

Инсайдер НБА Марк Стейн поделился информацией о переговорах «Бруклина» и «Лейкерс» перед дедлайном. «Мне сказали, что за Кайри Ирвинга «Нетс» просили у «Лейкерс» гораздо больше, чем у любой другой команды.

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