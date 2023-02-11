Марк Стейн: «За Кайри Ирвинга «Нетс» просили у «Лейкерс» гораздо больше, чем у любой другой команды»

Инсайдер НБА Марк Стейн поделился информацией о переговорах «Бруклина» и «Лейкерс» перед дедлайном. «Мне сказали, что за Кайри Ирвинга «Нетс» просили у «Лейкерс» гораздо больше, чем у любой другой команды.