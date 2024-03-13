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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ни один клуб Серии А не вышел в четвертьфинал ЛЧ в 3-й раз за последние 4 сезона

«Интер» сегодня был выбит «Атлетико» в серии послематчевых одиннадцатиметровых (1:2; 2:3 по пенальти) .

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