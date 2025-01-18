Полиция проводит проверку в отношении водителя, утопившего в Фонтанке внедорожник

Сотрудники ГАИ обратили на пострадавшую машину внимание ещё до ДТП Сотрудники полиции начали проверку в отношении водителя автомобиля марки Range Rover, который сегодня, 18 января, пробил ограждение у набережной Фонтанки и упал в реку.
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