Футболисты посоревновались в скорости с болидом Формулы-1

Кто быстрее на футбольном поле - футболисты или же болид "Формулы-1"? Создатели видео устроили небольшое соревнование между игроками «Лидс Юнайтед» и болидом F1 на домашнем стадионе команды «Элланд Роуд».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии