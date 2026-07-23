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«Ты хороший, но всё»: почему Регина Тодоренко бросила пьющего Влада Топалова и что его спасло

«Ты хороший, но всё»: почему Регина Тодоренко бросила пьющего Влада Топалова и что его спасло

Что страшнее — крики, скандалы, битая посуда или ледяное спокойствие? Когда человек, который ещё вчера был рядом, вдруг говорит без тени злости: «Ты хороший, но я больше не могу».

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