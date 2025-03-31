В Карелии за год выявлено почти 900 нарушений трудовых прав медиков

Профсоюз работников здравоохранения все чаще вынужден идти в судфото: Антонина Кябелева В 2024 году профсоюз работников здравоохранения Карелии подал исковых заявлений в суд в 24 раза больше, чем годом ранее, и в 17 раз чаше выигрывал судебные споры.
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