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Solana Foundation хочет обеспечить расчеты за секунды за счет запуска DvP

Solana Foundation хочет обеспечить расчеты за секунды за счет запуска DvP

Во вторник Solana Foundation объявила о запуске программы расчетов с открытым исходным кодом для финансовых учреждений Solana DvP, призванной сократить время проведения операций.

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