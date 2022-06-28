Новости Тамбова

70 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Герасименко
    Очередной вброс врагов народа! Где Тамбов, а где обезьяны?! Эта оспа передается половым путём, озабоченным просто нуж...В России большой ...
  • вадим рощин
    Да, в этом большая доля правды.Психиатр рассказа...
  • Маннюня Любопытная
    необходимо отменить подушевое финансирование образовательных учрежденийИнженерные школы ...

Ночной обзор: нелегальность электронных сигарет, дешевеющие видеокарты, сверхурочная работа

Ночной обзор: нелегальность электронных сигарет, дешевеющие видеокарты, сверхурочная работа

Почти 100% электронных сигарет в РФ оказались нелегальной продукцией. В 2022 году доля добросовестных участников рынка может вырасти, однако нелегальная и контрафактная продукция остается одним из ключевых вопросов для отрасли, сообщают «Известия».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх