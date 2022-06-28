Ночной обзор: нелегальность электронных сигарет, дешевеющие видеокарты, сверхурочная работа

Почти 100% электронных сигарет в РФ оказались нелегальной продукцией. В 2022 году доля добросовестных участников рынка может вырасти, однако нелегальная и контрафактная продукция остается одним из ключевых вопросов для отрасли, сообщают «Известия».
Почти 100% электронных сигарет в РФ оказались нелегальной продукцией. В 2022 году доля добросовестных участников рынка может вырасти, однако нелегальная и контрафактная продукция остается одним из ключевых вопросов для отрасли, сообщают «Известия».
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