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Гельмут Марко: «Уверен, Перес снова будет на уровне в следующей гонке»

Советник команды полагает, что провальный Гран-при Японии станет исключением, и в Катаре Перес продемонстрирует скорость.

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