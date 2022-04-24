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«Белый дом престарелых»: политолог Миронов рассказал, как американцы шутят над Байденом

«Белый дом престарелых»: политолог Миронов рассказал, как американцы шутят над Байденом

Джо Байден в очередной раз поздоровался с невидимкой и стал героем интернет-мемов. Политолог Григорий Миронов в беседе с «ПолитРоссией» заявил, что из-за состояния президента американцы начали называть его резиденцию «Белым домом престарелых».

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