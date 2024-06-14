Максим и Дмитрий Галкины. соцсети К брату комика-иноагента Максима Галкина Дмитрию пришли с обыском силовики, сообщает РБК.
В доме Галкина идут обыски. Брат иноагента-русофоба делал деньги на СВО
Комментарии
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Регина Толстоброва
Как им не стыдно.
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13 час.
ВераВерная
Как Дмитрий Галкин может быть полным тезкой Максиму? Наверное, только автору текста это понятно. А вообще, очень странно, что до этого брата иноагента только сейчас добрались.
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12 час.
Юрий анин
И главное всё это начиналось не в Брянске...и не в Коврове или Урале, а как всегда в светлеющей Москве и конкретнее на Фрунзенской набережной...ведь всем хотелось иметь квартиру на Рублевке или правительственном проспекте и мощного бобика "Тойоту"...и место их прописки не изменилось, как и сохранилось их имущество за исключением увеличения его количества ...да а Арсеналы и Базы с их коллективами оказались в ЖОПЕ и в нищете...аж до сих пор...
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11 час.
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