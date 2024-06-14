В доме Галкина идут обыски. Брат иноагента-русофоба делал деньги на СВО

Как Дмитрий Галкин может быть полным тезкой Максиму? Наверное, только автору текста это понятно. А вообще, очень странно, что до этого брата иноагента только сейчас добрались.

Юрий анин

И главное всё это начиналось не в Брянске...и не в Коврове или Урале, а как всегда в светлеющей Москве и конкретнее на Фрунзенской набережной...ведь всем хотелось иметь квартиру на Рублевке или правительственном проспекте и мощного бобика "Тойоту"...и место их прописки не изменилось, как и сохранилось их имущество за исключением увеличения его количества ...да а Арсеналы и Базы с их коллективами оказались в ЖОПЕ и в нищете...аж до сих пор...